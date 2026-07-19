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Krise eines Autoriesen: An Vater Staat geht VW zugrunde

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JF-Plus Icon Premium Krise eines Autoriesen
 

An Vater Staat geht VW zugrunde

In den Untergang rasend und trotzdem gelähmt: Die Politik und Gewerkschaften verhelfen dem VW mit ihrer Blockadenhaltung zur Selbstabschaffung. Es gibt nur einen radikalen Ausweg. Ein Kommentar von Holger Douglas.

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