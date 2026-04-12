Eine Konferenz als Begleitmusik für Ökoterroristen

Polizisten räumen ein Camp der linksextremen Kampagne „Tesla stoppen!“: Auch Elon Musk spielte bei der Konferenz in Berlin eine Rolle. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Alles abschalten, um den Kapitalismus zu besiegen? Genau darüber diskutieren Linksextremisten darüber bei einer Konferenz in Berlin – mit freundlicher Unterstützung der NGOs und der Linkspartei. Ein Blick in die Szene.