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„Cables of Resistance“: Eine Konferenz als Begleitmusik für Ökoterroristen

„Cables of Resistance“: Eine Konferenz als Begleitmusik für Ökoterroristen

„Cables of Resistance“: Eine Konferenz als Begleitmusik für Ökoterroristen

Polizisten räumen ein Camp der linksextremen Kampagne „Tesla stoppen!“: Auch Elon Musk spielte bei der Konferenz in Berlin eine Rolle. (Themenbild)
Polizisten räumen ein Camp der linksextremen Kampagne „Tesla stoppen!“: Auch Elon Musk spielte bei der Konferenz in Berlin eine Rolle. (Themenbild)
Polizisten räumen ein Camp der linksextremen Kampagne „Tesla stoppen!“: Auch Elon Musk spielte bei der Konferenz in Berlin eine Rolle. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
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Eine Konferenz als Begleitmusik für Ökoterroristen

Alles abschalten, um den Kapitalismus zu besiegen? Genau darüber diskutieren Linksextremisten darüber bei einer Konferenz in Berlin – mit freundlicher Unterstützung der NGOs und der Linkspartei. Ein Blick in die Szene.

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Polizisten räumen ein Camp der linksextremen Kampagne „Tesla stoppen!“: Auch Elon Musk spielte bei der Konferenz in Berlin eine Rolle. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
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