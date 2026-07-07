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Auf Reise im Osten: Polens Ringen mit der Geschichte und sein Aufschwung

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Auf Reise im Osten: Polens Ringen mit der Geschichte und sein Aufschwung

Die Abendsonne scheint auf die Marienburg. Foto: Vogel
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Polens Ringen mit der Geschichte und sein Aufschwung

An historischen Bauten und Persönlichkeiten lässt sich die wechselvolle und komplizierte deutsch-polnische Geschichte ablesen. In der Gegenwart ist Polen ein Land, das nicht auf Ex-Auswanderer wieder anzieht. Ein Reisebericht von Ferdinand Vogel.

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