Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Sozialdemokraten: Erben, belasten, umverteilen

Sozialdemokraten: Erben, belasten, umverteilen

Sozialdemokraten: Erben, belasten, umverteilen

Die SPD hat große Pläne mit der Erbschaftssteuer (Symbolbild).
Die SPD hat große Pläne mit der Erbschaftssteuer (Symbolbild).
Die SPD hat große Pläne mit der Erbschaftssteuer (Symbolbild). Foto: picture alliance / epd-bild | Heike Lyding
JF-Plus Icon Premium Sozialdemokraten
 

Erben, belasten, umverteilen

Die SPD stellt das Erben neu zur Debatte. Die Union spricht von einem Risiko für Unternehmen und Arbeitsplätze. Der Streit reicht weit über Steuerfragen hinaus.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die SPD hat große Pläne mit der Erbschaftssteuer (Symbolbild). Foto: picture alliance / epd-bild | Heike Lyding
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles