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Brisante Enthüllungen: Die USA, geheime Biolabore und ein Gestrüpp aus Lügen

Brisante Enthüllungen: Die USA, geheime Biolabore und ein Gestrüpp aus Lügen

Brisante Enthüllungen: Die USA, geheime Biolabore und ein Gestrüpp aus Lügen

Das Bild zeigt Ex-US-Präsident Joe Biden. Neue Enthüllungen zu Biolaboren bringen ihn in Bedrängnis.
Das Bild zeigt Ex-US-Präsident Joe Biden. Neue Enthüllungen zu Biolaboren bringen ihn in Bedrängnis.
Ex-US-Präsident Joe Biden: Enthüllungen über Biolabore bringen ihn in Bedrängnis. Foto: picture alliance / CNP/AdMedia | CNP/AdMedia
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Die USA, geheime Biolabore und ein Gestrüpp aus Lügen

Es galt lange als Verschwörungstheorie, jetzt ist es offiziell: Die USA betreiben weltweit Biolabore – auch in der Ukraine. Vor allem Ex-Präsident Biden und sein enger Berater Fauci geraten nun in Erklärungsnot.

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Ex-US-Präsident Joe Biden: Enthüllungen über Biolabore bringen ihn in Bedrängnis. Foto: picture alliance / CNP/AdMedia | CNP/AdMedia
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