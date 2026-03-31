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Schlechte Rahmenbedingungen: Die große Krise der deutschen Wertschöpfung

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[M] Ein gelbes Schild mit leichtem Riss und der Aufschrift: "Deutsche Wirtschaft" an einer Wand mit aufgeplatzter Farbe und einem grossen Riss sowie einem Portrait von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit Schmollmund als Scherenschnitt. Foto mit Composing als Symbolbild fuer die anhaltend schwaechelnde Wirtschaft in Deutschland und die grosse Aufgabe, diese wieder durch angepasste Rahmenbedingungen zum Laufen zu bringen. Hat Friedrich Merz zu viel versprochen? Wenn die wertschöpfung zusammenbricht
[M] Ein gelbes Schild mit leichtem Riss und der Aufschrift: "Deutsche Wirtschaft" an einer Wand mit aufgeplatzter Farbe und einem grossen Riss sowie einem Portrait von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit Schmollmund als Scherenschnitt. Foto mit Composing als Symbolbild fuer die anhaltend schwaechelnde Wirtschaft in Deutschland und die grosse Aufgabe, diese wieder durch angepasste Rahmenbedingungen zum Laufen zu bringen. Hat Friedrich Merz zu viel versprochen? Wenn die wertschöpfung zusammenbricht
Wirtschaftskrise und der Kanzler (Symbolbild): Die wichtigsten kennzahlen gehen in den Keller. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE
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Die große Krise der deutschen Wertschöpfung

Die deutsche Wirtschaft steckt in der größten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik. Die Aussichten? Schlecht. Hannes Märtin wirft ein Blick auf die Zahlen – und eine besonders betroffene Branche.

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