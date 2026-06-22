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Sieg über Burgunder: Als es bei Murten aufklarte

Sieg über Burgunder: Als es bei Murten aufklarte

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So stellte man sich die Flucht Herzog Karls des Kühnen nach der Schlacht von Murten vor.
So stellte man sich die Flucht Herzog Karls des Kühnen nach der Schlacht von Murten vor.
So stellte man sich die Flucht Herzog Karls des Kühnen nach der Schlacht von Murten vor. Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images
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Als es bei Murten aufklarte

Vor 550 Jahren schlagen die Eidgenossen bei Murten ein burgundisches Heer unter Herzog Karl dem Kühnen vernichtend. Der Schlachtensieg ist für die Schweizer bis heute ein identitätsstiftender Mythos.

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So stellte man sich die Flucht Herzog Karls des Kühnen nach der Schlacht von Murten vor. Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images
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