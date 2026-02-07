Anzeige
Wenn das Dach überm Kopf fehlt: Warum der Wohnungsmangel zur gesellschaftlichen Zerreißprobe wird

Auch wenn mal gebaut wird, bleibt der Wohnungsmangel ein großes Problem. Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack
Warum der Wohnungsmangel zur gesellschaftlichen Zerreißprobe wird

Der Wohnungsmangel in Deutschland ist kein Randproblem. Er trifft nicht nur Haushalte mit geringem Einkommen, sondern Fachkräfte, junge Familien und Angestellte. Was früher als individuelle Belastung galt, wird zur strukturellen Frage gesellschaftlicher Stabilität. Ein Gastbeitrag von Jens-Peter Mickmann.

