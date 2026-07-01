Der ZDF-Moderator Markus Lanz, die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD), der BSW-Chef Fabio De Masi und der Leiter des ZDF-Studios Brüssel, Ulf Röller (v.l.n.r.): Debatte über Umgang mit der AfD geführt. Quelle: ZDF Screenshot: JF

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„Wir würden auf keinen Fall einen Ministerpräsidenten der CDU oder der AfD wählen“

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| Autor: Ulrich Clauß

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Der BSW-Vorsitzende Fabio De Masi setzt bei Markus Lanz auf bedingte Kooperation mit der AfD. Blockadebündnisse in Thüringen und Sachsen hätten das BSW geschwächt und die AfD gestärkt. Das werde man nicht wiederholen.

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