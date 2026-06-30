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Deutschland im Ausnahmezustand: Bahnchaos am Wochenende: War es wirklich nur das Wetter?

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Voller Bahnsteig und davor stehende Züge: Die Hitze sorgte in Deutschland für ein massives Bahnchaos.
Voller Bahnsteig und davor stehende Züge: Die Hitze sorgte in Deutschland für ein massives Bahnchaos.
Voller Bahnsteig und stehende Züge: Die Hitze sorgte in Deutschland für ein massives Bahnchaos. Foto: picture alliance / Hans Lucas | Hélène Rigny
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Bahnchaos am Wochenende: War es wirklich nur das Wetter?

Es zeigt sich derzeit schonungslos, wie angeschlagen Deutschlands Verkehrsnetz ist. Liegengebliebene Züge, ein bundesweiter Bahnstillstand, vorsorglich eingestellte Regionallinien und gesperrte Autobahnen wegen aufgewölbter Fahrbahnen. Doch liegt das wirklich nur an der Hitze?

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Voller Bahnsteig und stehende Züge: Die Hitze sorgte in Deutschland für ein massives Bahnchaos. Foto: picture alliance / Hans Lucas | Hélène Rigny
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