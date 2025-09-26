Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Abhängigkeit von China: Was Indonesiens Handelsabkommen mit der EU bedeutet

Abhängigkeit von China: Was Indonesiens Handelsabkommen mit der EU bedeutet

Abhängigkeit von China: Was Indonesiens Handelsabkommen mit der EU bedeutet

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic (l.) und Indonesiens Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto feiern den Handelspakt.
EU-Handelskommissar Maros Sefcovic (l.) und Indonesiens Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto feiern den Handelspakt.
EU-Handelskommissar Maros Sefcovic (l.) und Indonesiens Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto feiern den Handelspakt. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Firdia Lisnawati
JF-Plus Icon Premium Abhängigkeit von China
 

Was Indonesiens Handelsabkommen mit der EU bedeutet

Die EU-Staaten sind bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen schlecht aufgestellt. Ein neues Handelsabkommen mit Indonesien soll nun Entlastung bringen. Dennoch werden einige Versorgungsengpässe wohl weiterhin ungelöst bleiben.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic (l.) und Indonesiens Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto feiern den Handelspakt. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Firdia Lisnawati
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement