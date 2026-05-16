Das Wettrennen um den Mond ist in vollem Gange

Die Besatzung der Artemis II Mission lässt sich nach der Rückkehr vom Mond feiern. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Helen Arase Vargas/Nasa

Während derzeit Kriege die internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen, gerät der Weltraum aus dem Blick. Doch dort oben, konkret um den Mond, ist längst ein Wettrennen der Großmächte im Gange. Es geht um nicht weniger als die Inbesitznahme und Nutzung des Mondes. Von Ferdinand Vogel.