Nordrhein-Westfalen rückt nach links – trotz AfD-Erfolgen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst läßt sich und die CDU feiern, dabei ist das Kommunalwahlergebnis komplexer als es scheint. Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto

Nach der Kommunalwahl ist vor der Stichwahl: In Nordrhein-Westfalen jubelt die CDU demonstrativ vor sich hin. Doch allzu großen Grund zur Freude hat die Partei von Ministerpräsident Wüst eigentlich nicht. Eine Analyse.