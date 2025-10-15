Chinas Außenhandel floriert trotz alledem

LKWs für Afrika: Chinas Außenhandel blüht, nicht nur bei Autos. Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO

China ist die weltweit größte Handelsnation – und selbst eskalierende Zollkonflikte mit den USA und Europa können daran nichts ändern. Zuletzt verzeichnete der Außenhandel der Volksrepublik einen deutlichen Aufschwung. Das liegt an zwei Weltregionen.