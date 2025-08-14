Anzeige
Exklusive JF-Analyse: 100 Tage: Die detaillierte Wirtschaftsbilanz des Kanzlers Merz

Statt Wirtschaftsaufschwung schwer zugerichtet: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor den Bildern seiner Vorgänger Olaf Scholz und Angela Merkel.
Statt Wirtschaftsaufschwung schwer zugerichtet: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor den Bildern seiner Vorgänger Olaf Scholz und Angela Merkel. Fotomontage: picture alliance / Wolfgang Maria Weber | R7172
100 Tage: Die detaillierte Wirtschaftsbilanz des Kanzlers Merz

Einen Wirtschaftsaufschwung bis zum Sommer hatte Merz beim Amtsantritt versprochen. Eine JF-Analyse der sechs wichtigsten öknomischen Daten nach 100 Tagen zeigt, ob wirklich etwas besser wird als unter der Ampel.

