Nach Musk-Rückzug: Wer ist die neue Twitter-Chefin?

SAN FRANCISCO. Der Eigentümer des Kurznachrichtendienstes Twitter, Elon Musk, hat angekündigt, in sechs Wochen sein Amt als CEO niederzulegen und an eine Frau abzugeben, die er bereits angestellt habe. Den Namen nannte er nicht. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten soll es sich dabei um Linda Yaccarino handeln.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023