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Tech-Mogul geht nächstes Großprojekt an: Mit Terafab will Musk eigene Chips fertigen

Tech-Mogul geht nächstes Großprojekt an: Mit Terafab will Musk eigene Chips fertigen

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Nicht nur Elon Musk, auch Microsoft arbeitet an der Produktion eigener KI-Chips.
Nicht nur Elon Musk, auch Microsoft arbeitet an der Produktion eigener KI-Chips.
Nicht nur Elon Musk, auch Microsoft arbeitet an der Produktion eigener KI-Chips. Foto: picture alliance / Anadolu | Arman Onal
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Mit Terafab will Musk eigene Chips fertigen

Mit dem Projekt Terafab will Elon Musk künftig eigene Halbleiter fertigen lassen. Geplant ist der Bau neuer Chipfabriken in den USA, um so die wachsende Nachfrage innerhalb seiner Unternehmen Tesla und SpaceX unabhängiger von externen Zulieferern abzudecken.

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Nicht nur Elon Musk, auch Microsoft arbeitet an der Produktion eigener KI-Chips. Foto: picture alliance / Anadolu | Arman Onal
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