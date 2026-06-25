Zwei weitere Syrer nach Missbrauchsermittlungen in Nürnberg in U-Haft

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NÜRNBERG. Die Polizei hat im Zusammenhang mit mutmaßlichen Sexual- und Drogendelikten gegen Minderjährige im Umfeld des Nürnberger Hauptbahnhofs zwei weitere Männer festgenommen. Die syrischen Staatsbürger im Alter von 26 und 24 Jahren wurden am Montag in einer Wohnung im Stadtteil Gostenhof angetroffen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

Die Ermittlungen führt die Kommission „EKO Kajal“. Sie befasst sich mit Straftaten im Zusammenhang mit Sexualdelikten gegen Mädchen und junge Frauen sowie der Abgabe von Betäubungsmitteln und Medikamenten an Minderjährige im Bahnhofsumfeld (die JF berichtete).

Gegen den 26jährigen bestand nach Polizeiangaben bereits ein Haftbefehl. Er steht im Verdacht, Betäubungsmittel an Minderjährige abgegeben zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler verschiedene Drogen, darunter Crystal Meth und Kokain. Außerdem stellten sie gut 2.000 Euro Bargeld sicher. Bei dem 24jährigen verdichteten sich während der Durchsuchung laut Polizei Hinweise auf schweren sexuellen Missbrauch von Kindern.

Machten Syrer Opfer mit Drogen gefügig?

Beide Männer wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle. Die Syrer wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Damit sitzen in dem Ermittlungskomplex inzwischen sechs Tatverdächtige hinter Gittern. Polizei und Staatsanwaltschaft kündigten an, die Maßnahmen gegen die im Nürnberger Bahnhofsumfeld festgestellten Entwicklungen fortzusetzen.

Bereits zuvor war bekanntgeworden, dass eine Gruppe von Migranten Mädchen im Umfeld des Nelson-Mandela-Platzes nahe dem Hauptbahnhof systematisch sexuell ausgebeutet haben soll. Das jüngste mutmaßliche Opfer soll 13 Jahre alt sein. Die Tatverdächtigen sollen die Mädchen demnach zunächst mit Geschenken umworben und später von harten Drogen abhängig gemacht haben.

Nach früheren Angaben der Polizei besteht der Verdacht, dass es in diesem Zusammenhang auch zu sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen gekommen ist. Das Nürnberger Jugendamt sprach mit Blick auf die Fälle von „einer neuen Dimension“. Der Nelson-Mandela-Platz und der benachbarte Celtispark gelten seit Jahren als Orte mit erheblicher Drogenkriminalität. (rr)