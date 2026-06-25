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ARC-Konferenz: Konservative diskutieren den Wandel – der „Spiegel“ tobt

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ARC-Konferenz: Konservative diskutieren den Wandel – der „Spiegel“ tobt

Wandel in UK-Socken: Nigel Farage diskutiert bei der ARC-Konferenz. Foto: picture alliance / PA Images | Jordan Pettitt
Wandel in UK-Socken: Nigel Farage diskutiert bei der ARC-Konferenz. Foto: picture alliance / PA Images | Jordan Pettitt
In UK-Socken: Nigel Farage diskutiert bei der ARC-KFoto: picture alliance / PA Images | Jordan Pettitt
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Konservative diskutieren den Wandel – der „Spiegel“ tobt

Über den Kurs wird gestritten und debattiert. Ob Nigel Farage oder Springer-Chef Döpfner: Die Teilnehmer der ARC-Konferenz wollen einen grundsätzlichen Wandel. Das gefällt einigen gar nicht. Aus London berichtet JF-Redakteur Benedikt Rueß.

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In UK-Socken: Nigel Farage diskutiert bei der ARC-KFoto: picture alliance / PA Images | Jordan Pettitt
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