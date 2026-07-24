Wer den Staat wirklich gefährdet

Gemeinsame Terrorabwehrübung von Bayerischer Polizei und Bundeswehr in Dachau: Gefährder in Deutschland sind größtenteils Islamisten. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Die größte Bedrohung für den Staat geht von rechts aus, heißt es regelmäßig von Politik und Medien. Offizielle Zahlen zu Gefährdern, die der JUNGEN FREIHEIT exklusiv vorliegen, zeigen jedoch ein völlig anderes Bild.