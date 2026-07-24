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„Sofortiges Karma“: Karma

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Eine Kollision auf einer Straße in Clacton: Die Fahrerin hätte sich besser nicht mit Farage anlegen sollen. (Themenbild/Collage)
Eine Kollision auf einer Straße in Clacton: Die Fahrerin hätte sich besser nicht mit Farage anlegen sollen. (Themenbild/Collage)
Eine Kollision auf einer Straße in Clacton: Die Fahrerin hätte sich besser nicht mit Farage anlegen sollen. Fotos: Screenshot/JF /// IMAGO / News Licensing
„Sofortiges Karma“
 

Karma

Das ging krachend nach hinten los: Erst pöbelt eine Fahrerin den britischen Rechtspolitiker Nigel Farage während des Wahlkampfs an – und Sekunden später prallt ihr Auto gegen ein Fahrzeug vor ihr. Mit Video.
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Manchmal ist Schadenfreude die schönste Freude – vor allem, wenn man ohnehin genug Probleme im Leben hat. Nicht anders dürfte es nun Nigel Farage ergehen. Der britische Rechtspolitiker von Reform UK sah sich jüngst nach einer Spendenaffäre gezwungen, eine Nachwahl in seinem Unterhauswahlkreis Clacton herbeizuführen (JF berichtete). Eine Niederlage muss er zwar nicht fürchten, denn die größten Parlamentsparteien – Labour, Tories, Liberaldemokraten – boykottieren den Wahlkampf. Eine kleine Demütigung ist es dennoch. Sein stärkster Gegner ist ein linksliberaler Komiker, der sich „Graf Mülleimergesicht“ nennt und nun in allen Medien präsent ist.

Doch jetzt konnte Farage zuschauen, wie sich eine weitere erklärte Gegnerin von ihm blamiert. Mehr noch: Jeder kann an seiner Schadenfreude teilhaben. Denn der Vorfall wurde am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst X als Kurzfilm veröffentlicht. Darin nennt die Fahrerin eines schwarzen Vauxhall den Reform-Chef einen „Wichser“, während dieser auf der anderen Straßenseite Wahlkampf macht. Dabei schaut sie während der Fahrt aus dem Fenster. Was sie nicht sieht: eine rote Ampel.

Die Botschaft an Farages Gegner ist klar

Kurz darauf prallt ihr Fahrzeug mit voller Wucht gegen ein weiteres, das vor ihr steht. „Das wird sie sicherlich nicht wieder in der Eile machen“, sagt Farage daraufhin lachend im Hintergrund. Der Rechtspolitiker kommentiert den Autounfall auf X so: „Das könnte man wohl sofortiges Karma nennen.“ Ihm pflichten offenbar über 21.000 Nutzer bei, die das Video mit einem „Gefällt mir“-Herzchen versehen haben.

Wie geht es nun der Frau? Laut dem Boulevardblatt The Sun bleibe es unklar, ob jemand verletzt worden sei. Klar ist nur, dass zwei Autos zu Schaden kamen. Das Ansehen der Frau mit der derben Wortwahl offenbar nicht. Sie und das Kennzeichen ihres Fahrzeugs wurden verpixelt. Doch an der Schadenfreude, für die ihr Verhalten gesorgt hat, ändert das nichts. Und Farages Botschaft an die Gegner ist eindeutig: Passt auf, mit wem ihr euch anlegt. Vor allem, wenn ihr wichtigere Probleme vor euch habt.

Eine Kollision auf einer Straße in Clacton: Die Fahrerin hätte sich besser nicht mit Farage anlegen sollen. Fotos: Screenshot/JF /// IMAGO / News Licensing
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