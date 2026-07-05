Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Fregatte F126: Warum müssen deutsche Rüstungsprojekte dauernd scheitern?

Fregatte F126: Warum müssen deutsche Rüstungsprojekte dauernd scheitern?

Fregatte F126: Warum müssen deutsche Rüstungsprojekte dauernd scheitern?

Deutsches Rüstungsprojekt: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) war zur Kiellegung 2024 noch optimistisch, was die Fregatte F126 betraf (Archivbild).
Deutsches Rüstungsprojekt: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) war zur Kiellegung 2024 noch optimistisch, was die Fregatte F126 betraf (Archivbild).
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) war zur Kiellegung 2024 noch optimistisch, was die Fregatte F126 betraf (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Stefan Sauer
JF-Plus Icon Premium Fregatte F126
 

Warum müssen deutsche Rüstungsprojekte dauernd scheitern?

Die Liste der gescheiterten deutschen Rüstungsgroßprojekte ist um einen Eintrag länger. Die groß angekündigte Fregatte F126 zeigt eindrücklich, warum es ein Irrweg ist, auf Goldrandlösungen zu setzen. Wie sieht nun die Notlösung für die Marine aus?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) war zur Kiellegung 2024 noch optimistisch, was die Fregatte F126 betraf (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Stefan Sauer
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles