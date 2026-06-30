Mädchen von dunkelhäutigen Männern auf Toilette vergewaltigt

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STUTTGART. Eine 16jährige ist in Stuttgart Opfer eines schweren Sexualdelikts geworden. Die Jugendliche war in der Nacht zum Samstag nach Mitternacht von einer Feier unterwegs, als ihr zwei dunkelhäutige Männer folgten. Beim Versuch davonzurennen stürzte sie.

Anschließend hätten die Männer auf sie eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Danach kam es in einer Toilettenanlage in der Innenstadt zu dem Sexualdelikt.

Das Mädchen wandte sich später an die Gewaltambulanz am Klinikum Stuttgart. Dort können Opfer von Gewalt Verletzungen vertraulich und gerichtsverwertbar dokumentieren lassen. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass sich die 16jährige dort offenbart habe. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat oder die beiden unbekannten Männer beobachtet haben. Beide Täter sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und eine dunkle Hautfarbe haben.

Dunkelhäutige Männer und eine Gucci-Mütze

Einer der Männer wird als etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er soll dunkle, lockige Haare und einen Bart haben. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt und eine lange Jeans.

Der zweite Täter soll etwa 1,70 Meter groß und dünn sein. Er habe dunkle Haare und eine Tätowierung an einer Wade. Bekleidet war er nach Polizeiangaben mit einer Gucci-Schildmütze, einem blauen T-Shirt und einer kurzen Jeans. (rr)