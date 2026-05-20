Mischt in der Linksfraktion die Muslimbruderschaft mit?

Mit Islamisten arbeiten? Heidi Reichinnek, Chefin der Linken-Fraktion im Bundestag. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Seit einigen Monaten wird die Linke im Bundestag von einer Muslimin außenpolitisch beraten. So weit, so unproblematisch. Doch die Frau hat mit Organisationen zu tun, die im Umfeld der Muslimbruderschaft operieren.