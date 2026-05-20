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JF-Recherche: Mischt in der Linksfraktion die Muslimbruderschaft mit?

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Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek
Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek
Mit Islamisten arbeiten? Heidi Reichinnek, Chefin der Linken-Fraktion im Bundestag. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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Mischt in der Linksfraktion die Muslimbruderschaft mit?

Seit einigen Monaten wird die Linke im Bundestag von einer Muslimin außenpolitisch beraten. So weit, so unproblematisch. Doch die Frau hat mit Organisationen zu tun, die im Umfeld der Muslimbruderschaft operieren.

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Mit Islamisten arbeiten? Heidi Reichinnek, Chefin der Linken-Fraktion im Bundestag. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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