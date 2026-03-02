Stefan Weber erhebt neue Vorwürfe gegen Alena Buyx

Anzeige

BERLIN. Der Plagiatsjäger Stefan Weber hat neue Vorwürfe gegen die Medizinethikerin und frühere Vorsitzende des Deutschen Ethikrates Alena Buyx erhoben (die JF berichtete). Im Mittelpunkt steht nun ihre Habilitationsschrift mit dem Titel „Politische Philosophie der Biomedizin“. Die Habilitation ist im deutschen Wissenschaftssystem die höchste akademische Qualifikationsschrift. Mit ihr wird die Lehrbefähigung für ein Fach nachgewiesen und sie gilt als Voraussetzung für eine Professur.

Entsprechend hoch sind die Anforderungen an wissenschaftliche Sorgfalt und Transparenz. Eine öffentlich zugängliche Fassung von Buyx’ Schrift ist weder in Universitätsrepositorien noch in einschlägigen Datenbanken auffindbar.

Zwar besteht keine rechtliche Verpflichtung zur Veröffentlichung, in der Praxis ist eine Zugänglichmachung jedoch üblich. Weber hat nach eigenen Angaben sowohl die Universität Münster als auch Buyx aufgefordert, die Arbeit offenzulegen. Parallel dazu erneuert Weber seine Kritik an Buyx’ Dissertation. Er sieht weitere Hinweise auf Verstöße gegen grundlegende Zitierregeln.

Die Habilitation ist Regelvoraussetzung für eine Professur und wird in der Medizin strikt gehandhabt. Welcher deutsche Pandemie-Star kann eine veröffentlichte Habilitationsschrift vorweisen? – Auflösung schon in 2 Stunden! — Stefan Homburg (@SHomburg) February 28, 2026

Buyx geht bislang nicht auf die Vorwürfe ein

In der medizinischen Methodenliteratur werde ausdrücklich verlangt, Originalquellen selbst zu konsultieren. „Lesen, lesen, lesen, und zwar stets die Originale!“, heißt es etwa in einem Standardwerk zur medizinischen Doktorarbeit (Weiß/Bauer, Stuttgart 2004). Das Prinzip „Ad fontes“ gilt als elementarer Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis.

Weber wirft Buyx vor, wiederholt gegen dieses Prinzip verstoßen zu haben. Dabei geht es um identische Fehler in Quellenangaben, die als Indizien für sogenannte Blindzitate gewertet werden. Zudem sei in einer Abbildung ihrer Dissertation eine Darstellung ohne Achsen- und Parameterbeschriftungen enthalten. In einem eingesehenen Originalexemplar bestätige sich dieser Befund. Ein Gutachter hätte dies bemerken müssen, lautet die Kritik.

Buyx hat die Vorwürfe bislang nicht inhaltlich beantwortet. In der bislang einzigen Stellungnahme weist sie die Anschuldigungen zurück und überläßt die Angelegenheit ihren Anwälten. Die neuen Vorwürfe betreffen zentrale Fragen wissenschaftlicher Redlichkeit und erhöhen den Druck auf die Universität Münster, sich zu den erhobenen Punkten zu positionieren.

Sogar Buyx’ „stochastischer Papagei“ sei ein Plagiat

Bei Markus Lanz habe sich Alena Buyx im Jahr 2023 zudem zur Künstlichen Intelligenz geäußert, schreibt Stefan Weber in seinem Blog. KI sei „von Genie immer noch relativ weit entfernt“, denn sie sei lediglich ein „stochastischer Papagei“, hatte die Corona-Hardlinerin damals erklärt. Der Begriff geht jedoch auf einen Fachaufsatz von Emily M. Bender und weiteren Autoren aus dem Jahr 2021 zurück. Ein formales Zitiergebot bestehe in einer Fernsehsendung zwar nicht, räumt Weber ein. In der Wissenschaft wie auch in der Wissenschaftskommunikation gelte jedoch der Grundsatz, prägende Konzepte ihrem Ursprung zuzuordnen. Weber wertet die Passage als weiteres Indiz für einen unpräzisen Umgang mit geistigem Eigentum.