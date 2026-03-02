Merz macht sich über Trump lustig – liegt aber falsch

Merz macht sich über mit falschen Fakten über Trump lustig. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Foto: picture alliance / dts-Agentur

Vor seinem Flug nach Washington äfft der Kanzler Trump nach und unterstellt ihm Begriffsstutzigkeit. Allerdings grundlos: Denn bei den Zahlen zu Asylanträgen liegt nicht der US-Präsident falsch, sondern Merz, wie der JF-Faktencheck zeigt.