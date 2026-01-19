Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Landgericht Göttingen: Sparkasse darf linksextremer „Roter Hilfe“ nicht das Konto kündigen

Landgericht Göttingen: Sparkasse darf linksextremer „Roter Hilfe“ nicht das Konto kündigen

Landgericht Göttingen: Sparkasse darf linksextremer „Roter Hilfe“ nicht das Konto kündigen

Mehrere vermummte Demonstranten gehen mit Transparenten und brennender Pyrotechnik durch eine Straße bei Dunkelheit. Die Aufnahme entstand bei einer linken Demonstration im Leipziger Stadtteil Connewitz am 12. Januar 2023 nach Wohnungsdurchsuchungen durch die Polizei. Teilnehmer einer linken Demonstration mit Pyrotechnik: Die „Roten Hilfe“ unterstützt nach eigenen Angaben auch Personen, die sich nach Polizeimaßnahmen als politisch verfolgt darstellen. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
Mehrere vermummte Demonstranten gehen mit Transparenten und brennender Pyrotechnik durch eine Straße bei Dunkelheit. Die Aufnahme entstand bei einer linken Demonstration im Leipziger Stadtteil Connewitz am 12. Januar 2023 nach Wohnungsdurchsuchungen durch die Polizei. Teilnehmer einer linken Demonstration mit Pyrotechnik: Die „Roten Hilfe“ unterstützt nach eigenen Angaben auch Personen, die sich nach Polizeimaßnahmen als politisch verfolgt darstellen. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
Teilnehmer einer linken Demonstration mit Pyrotechnik: Die Rote Hilfe unterstützt nach eigenen Angaben auch Personen, die sich nach Polizeimaßnahmen als politisch verfolgt darstellen. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
Landgericht Göttingen
 

Sparkasse darf linksextremer „Roter Hilfe“ nicht das Konto kündigen

Die Sparkasse Göttingen ist mit der Kündigung des Kontos der linksextremen „Roten Hilfe“ vor Gericht gescheitert. Das Landgericht verpflichtete das Institut im Eilverfahren zur weiteren Kontoführung. Ein sachlicher Kündigungsgrund liege nicht vor.
Anzeige

GÖTTINGEN. Die Sparkasse Göttingen darf das Konto der linksextremen Gefangenenhilfsorganisation „Rote Hilfe“ nicht kündigen. Das Landgericht Göttingen erklärte die Maßnahme im Rahmen eines Eilverfahrens für unrechtmäßig und verpflichtete das Institut, die Kontoführung bis auf weiteres fortzusetzen, wie der NDR berichtete. Die Entscheidung im Hauptsacheverfahren steht noch aus.

Die Sparkasse hatte das Konto des Vereins Ende vergangenen Jahres gekündigt und dies mit möglichen Risiken internationaler Finanzsanktionen begründet. Hintergrund war die Einstufung der Gruppierung „Antifa Ost“ als Terrororganisation durch die US-Regierung, für deren mutmaßliche Mitglieder die Rote Hilfe zu Spenden aufgerufen hatte. Dies ließen die Richter jedoch nicht gelten. Maßgeblich seien Bundes- und EU-Recht, nicht Einschätzungen ausländischer Regierungen. Konkrete Hinweise von Behörden oder der Finanzaufsicht auf ein rechtliches Risiko habe es nicht gegeben.

„Rote Hilfe“ als linksextrem eingestuft

Vor Gericht argumentierte die Sparkasse zudem mit der Beobachtung der Roten Hilfe durch den Verfassungsschutz. Der Verein gilt als linksextremistische Gruppierung, verfügt bundesweit über rund 14.400 Mitglieder und unterstützt nach Angaben des Inlandgeheimdienstes Straftäter politisch, juristisch und finanziell. Zuvor hatte die Bank dem Sender jedoch erklärt, Konten dürften nur bei verbotenen Organisationen gekündigt werden und Sparkassen müßten allen gesellschaftlichen Gruppen unabhängig von deren politischen Zielen eine Kontoführung ermöglichen. Mit der Verfassungsschutzbeobachtung blieb die Sparkasse vor Gericht ohne Erfolg.

Das Gericht verwies außerdem auf die besondere Stellung von Sparkassen als Anstalten des öffentlichen Rechts. Anders als private Banken dürften sie Konten nur aus sachlich gerechtfertigten Gründen kündigen. Die Beweislast hierfür liege bei der Sparkasse, der ein solcher Nachweis im vorliegenden Fall nicht gelungen sei.

Der Fall reiht sich in eine Serie von Rechtsstreitigkeiten um Kontokündigungen durch Sparkassen ein. Der Journalist Flavio von Witzleben geht derzeit gegen die Sparkasse Karlsruhe vor (JF berichtete). Dessen Anwalt Markus Haintz verweist ebenfalls auf die Grundrechtsbindung öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute. (sv)

Teilnehmer einer linken Demonstration mit Pyrotechnik: Die Rote Hilfe unterstützt nach eigenen Angaben auch Personen, die sich nach Polizeimaßnahmen als politisch verfolgt darstellen. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles