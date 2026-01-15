Anzeige
Hintergründe zum Stromanschlag: In Berlins linksextremen Milieu gedeiht der Ökoterrorismus

Mutmaßlich linksextreme Ökoterroristen legten Berliner Bezirke mittels des Stromausfalls lahm. Foto: picture alliance / PIC ONE | Ben Kriemann
In Berlins linksextremen Milieu gedeiht der Ökoterrorismus

Nach dem Berliner Stromanschlag läuft die Suche nach den Tätern. Dabei ist das linksextreme Milieu, aus dem auch die „Vulkangruppe“ stammt, die sich zum Anschlag bekennt, nicht so abgeschottet, wie man meint. Die JF zeigt Zusammenhänge auf.

