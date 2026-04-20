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JF-Recherche: So hoch ist die Kriminalitätsbelastung von Ausländern wirklich

JF-Recherche: So hoch ist die Kriminalitätsbelastung von Ausländern wirklich

JF-Recherche: So hoch ist die Kriminalitätsbelastung von Ausländern wirklich

Syrer. Polizisten legen einem Mann bei einer Verkehrskontrolle der Berliner Polizeiakademie mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr Handschellen an: Wenn Kriminalität überhand nimmt. picture alliance/dpa | Jens Kalaene
Syrer. Polizisten legen einem Mann bei einer Verkehrskontrolle der Berliner Polizeiakademie mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr Handschellen an: Wenn Kriminalität überhand nimmt. picture alliance/dpa | Jens Kalaene
Mann mit Handschellen. Foto: picture alliance/dpa | Jens Kalaene
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So hoch ist die Kriminalitätsbelastung von Ausländern wirklich

Es sind Schockzahlen: Die JUNGE FREIHEIT hat die Kriminalitätsbelastung unterschiedlicher Nationalitäten recherchiert. Besonders krasse Abweichungen vom Durchschnitt gibt es bei Mord und Vergewaltigungen.

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Mann mit Handschellen. Foto: picture alliance/dpa | Jens Kalaene
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