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20. Jubiläum: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – Ist das Toleranz, oder kann das weg?

20. Jubiläum: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – Ist das Toleranz, oder kann das weg?

20. Jubiläum: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – Ist das Toleranz, oder kann das weg?

Das Bild zeigt Ferda Ataman. Sie ist eine Unterstützerin des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.
Das Bild zeigt Ferda Ataman. Sie ist eine Unterstützerin des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.
Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman: Am Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz scheiden sich die Geister. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – Ist das Toleranz, oder kann das weg?

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wird 20 Jahre alt. Während einige das als Erfolgsgeschichte sehen, gibt es auch Kritiker. Denn das Gesetz lässt sich leicht missbrauchen.

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Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman: Am Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz scheiden sich die Geister. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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