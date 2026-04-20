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Balkan: Nach 500 Jahren unter der Knute des Sultans rebellierten die Bulgaren

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Osmanische Truppen verüben ein Massaker an Bulgaren nach der Einnahme der Stadt Batak.
Osmanische Truppen verüben ein Massaker an Bulgaren nach der Einnahme der Stadt Batak.
Osmanische Truppen verüben ein Massaker an Bulgaren nach der Einnahme der Stadt Batak. Foto: picture alliance / Design Pics | Ken Welsh
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Nach 500 Jahren unter der Knute des Sultans rebellierten die Bulgaren

Vor 150 Jahren begann der bulgarische Aufstand gegen die osmanische Herrschaft. Es war der erste Schritt zur Unabhängigkeit. Doch die Bulgaren mussten einen hohen Blutzoll zahlen.

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Osmanische Truppen verüben ein Massaker an Bulgaren nach der Einnahme der Stadt Batak. Foto: picture alliance / Design Pics | Ken Welsh
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