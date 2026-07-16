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JVA zieht Grenze: Marla-Svenja Liebich muss nun doch ins Männergefängnis

JVA zieht Grenze: Marla-Svenja Liebich muss nun doch ins Männergefängnis

JVA zieht Grenze: Marla-Svenja Liebich muss nun doch ins Männergefängnis

Nun will der Staat der Posse um den Geschlechtseintrag der Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich ein Ende bereiten (Archivbild).
Nun will der Staat der Posse um den Geschlechtseintrag der Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich ein Ende bereiten (Archivbild).
Muss nun doch ins Männergefängnis: Marla Svenja Liebich (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
JVA zieht Grenze
 

Marla-Svenja Liebich muss nun doch ins Männergefängnis

Sven Liebich, der sich Marla-Svenja nennt, kommt nach seiner Auslieferung zunächst ins Frauengefängnis. Doch die Anstaltsleitung entscheidet anders. Er muss seine Haft nun in einer Männeranstalt verbüßen.
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CHEMNITZ. Der verurteilte Rechtsextremist Marla-Svenja Liebich ist nach seiner Auslieferung nach Deutschland in eine Männerhaftanstalt verlegt worden. Zunächst war Liebich in das Frauengefängnis Chemnitz gebracht worden (die JF berichtete).

Noch am selben Tag entschied die Anstaltsleitung jedoch, ihn in die Justizvollzugsanstalt Zeithain im Landkreis Meißen zu überstellen.

Das teilte das sächsische Justizministerium mit. Grundlage der Entscheidung seien unter anderem ein Gespräch mit Liebich und eine Untersuchung gewesen. In der Abwägung sei es auch um die Sicherheit der Frauen im Chemnitzer Justizvollzug gegangen. Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (CDU) begrüßte den Schritt. „Gut, dass die JVA schnell Klarheit geschaffen und sich nicht auf Inszenierungen eingelassen hat“, sagte sie.

Liebich in Tschechien gefasst

Liebich war 2023 vom Amtsgericht Halle wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einem Jahr und sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Die Strafe sollte er ursprünglich im August 2025 antreten. Stattdessen floh er und wurde im April in Tschechien gefasst.

In der Zwischenzeit hatte Liebich seinen Geschlechtseintrag von männlich auf weiblich ändern und den Vornamen Marla-Svenja eintragen lassen. Kritiker sehen darin einen Missbrauch des Selbstbestimmungsgesetzes. Der Saalekreis geht juristisch gegen die Änderung vor. (rr)

Muss nun doch ins Männergefängnis: Marla Svenja Liebich (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
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