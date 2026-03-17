Potsdamer Treffen: Gericht verbietet „Correctiv“ die Kernaussage

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BERLIN. Im Zusammenhang mit seiner Räuberpistole über das Potsdamer Treffen muss das selbsternannte Recherchekollektiv Correctiv eine schwere Niederlage hinnehmen. Wie die Rechtsanwaltskanzlei Höcker unter Berufung auf eine dpa-Reporterin berichtet, hat das Landgericht Berlin entschieden, dass es sich bei der zentralen Aussage des Textes um eine „falsche Tatsachenbehauptung“ handele.

Konkret geht es um die vor mehr als zwei Jahren bundesweit für Großdemonstrationen und politische Empörung sorgende Aussage, in Potsdam sei ein „Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger“ erarbeitet worden. Hunderttausende, darunter die führenden Vertreter der damaligen SPD-Grüne-FDP-Bundesregierung und der CDU/CSU, waren damals Woche für Woche auf die Straßen gegangen.

Eine Teilnehmerin des Treffens, die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy, hatte gegen Correctiv geklagt. Vertreten wurde sie dabei von Rechtsanwalt Carsten Brennecke von der Kanzlei Höcker. Auf X berichtete der Jurist, dass ihm die dpa-Redakteurin, die die Urteilsverkündung nach der mündlichen Verhandlung abgewartet hatte, berichtete, dass „Correctiv heute vor dem Landgericht Berlin verloren hat“.

+++Breaking News: Correctiv hat vor dem Landgericht Berlin verloren: Deren Kernaussagen im Bericht zum Potsdam-Treffen wurden gerade verboten, berichtet die DPA: Mir hat die Redakteurin der dpa, die die Urteilsverkündung nach der heutigen mündlichen Verhandlung im Klageverfahren… https://t.co/NSZwgq0Kwl — Carsten Brennecke (@RABrennecke) March 17, 2026



Seiner Kanzlei liege „die Entscheidung des Landgerichts Berlin noch nicht vor“. Er stütze sich auf die Aussage der Journalistin.

„Correctiv“ verliert auch in einem zweiten Punkt

Demnach konnte sich Huy auch in einem zweiten wichtigen Punkt durchsetzen: In einem jüngeren Bericht hatte Correctiv die Aussage des sich als „Kronzeugen“ angebotenen Erik Ahrens verbreitet, die Politikerin habe in Potsdam den Vorschlag vorgebracht, Deutschen mit doppelter Staatsbürgerschaft die deutsche Staatsbürgerschaft wieder wegzunehmen.

Huy hatte das jedoch nie gesagt. Daher wurde Correctiv auch diese Aussage laut der dpa-Reporterin verboten, wie Brennecke mitteilte.

Das Medium hatte sich damit verteidigt, es habe sich bei den strittigen Passagen um zulässige Meinungsäußerungen, nicht aber um Tatsachenbehauptungen gehandelt. Und diese fielen unter die Meinungsfreiheit und könnten nicht verboten werden. Das Gericht sah das anders und erkannte darin sehr wohl falsche Tatsachenbehauptungen. (fh)