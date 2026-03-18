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„Steigbügelhalter des Verfassungsschutzes“: Das „Correctiv“-Urteil blamiert ein ganzes politisches System

„Steigbügelhalter des Verfassungsschutzes“: Das „Correctiv“-Urteil blamiert ein ganzes politisches System

„Steigbügelhalter des Verfassungsschutzes“: Das „Correctiv“-Urteil blamiert ein ganzes politisches System

Die Sieger im „Correctiv“-Verfahren: Rechtsanwalt Carsten Brennecke, Gerrit Huy (AfD) mit den Verlierern (eingeblockt von links oben nach rechts unten): Präsident Steinmeier, Verfassungsschutz-Chef Selen, Ex-Kanzler Scholz, NRW-Ministerpräsident Wüst.
Die Sieger im „Correctiv“-Verfahren: Rechtsanwalt Carsten Brennecke, Gerrit Huy (AfD) mit den Verlierern (eingeblockt von links oben nach rechts unten): Präsident Steinmeier, Verfassungsschutz-Chef Selen, Ex-Kanzler Scholz, NRW-Ministerpräsident Wüst.
Die Sieger im „Correctiv“-Verfahren: Rechtsanwalt Carsten Brennecke, Gerrit Huy (AfD) mit den Verlierern (eingeblockt von links oben nach rechts unten): Präsident Steinmeier, Verfassungsschutz-Chef Selen, Ex-Kanzler Scholz, NRW-Ministerpräsident Wüst. Fotos: picture alliance (4)/dpa | Christophe Gateau & Anadolu | Houssam Shbaro & Jörg Carstensen & dpa | Henning Kaiser & TT NEWS AGENCY | Pontus Lundahl/
JF-Plus Icon Premium „Steigbügelhalter des Verfassungsschutzes“
 

Das „Correctiv“-Urteil blamiert ein ganzes politisches System

Das Verbot der „Correctiv“-Kernaussauge zum Potsdamer Treffen ist weit mehr als ein Medienrechts-Urteil. Eine Kampagne bricht zusammen. Nicht nur für den Bundespräsidenten und den Verfassungsschutz bedeutet es ein Debakel. Ein analytischer Hintergrundbericht.

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Die Sieger im „Correctiv“-Verfahren: Rechtsanwalt Carsten Brennecke, Gerrit Huy (AfD) mit den Verlierern (eingeblockt von links oben nach rechts unten): Präsident Steinmeier, Verfassungsschutz-Chef Selen, Ex-Kanzler Scholz, NRW-Ministerpräsident Wüst. Fotos: picture alliance (4)/dpa | Christophe Gateau & Anadolu | Houssam Shbaro & Jörg Carstensen & dpa | Henning Kaiser & TT NEWS AGENCY | Pontus Lundahl/
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