Polizeibekannter Syrer will Passagier auf Bahngleise werfen

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KÖLN. In Köln hat ein 22jähriger Syrer am Sonntagnachmittag mehrere Menschen körperlich angegriffen. Er soll kurz nach 15 Uhr in der S-Bahn an der Haltestelle Köln-Trimbornstraße einen unbeteiligten Mitfahrer geschlagen und versucht haben, ihn auf die Gleise zu ziehen. Umstehende griffen ein und verhinderten Schlimmeres. Das Opfer erlitt „mehrere Hämatome und Schürfwunden“, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte.

Anschließend stieg der Syrer in eine Bahn Richtung Hauptbahnhof. Auf dem Weg dorthin soll er zwei Personen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Am Hauptbahnhof angekommen schlug und trat er auf einen 47jährigen ein. Als Polizeibeamte eintrafen, soll er weiter auf sein Opfer eingeschlagen haben.

Syrer ist polizeibekannt

Dann nahmen die Polizisten den 22jährigen fest und brachten ihn zur Dienststelle.

Der Tatverdächtige war „bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten“, teilte ein Polizeisprecher mit. Er habe zudem unter Betäubungsmitteleinsatz gestanden. Der Syrer wurde nach seiner Festnahme in eine psychiatrische Klinik gebracht, nun wird gegen ihn unter anderem wegen versuchter Körperverletzung ermittelt. (st)