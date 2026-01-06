Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Rassismusvorwürfe: „Nicknegerle“ nach langem Rassismus-Streit aus Krippe entfernt

Ausgenickt: Das Nicknegerle in der Krippe in Rottenburg wurde erneut entfernt, um keine Gefühle zu verletzen. Foto: picture alliance / Pressefoto ULMER/Markus Ulmer | Pressefoto ULMER/Markus Ulmer
„Nicknegerle“ nach langem Rassismus-Streit aus Krippe entfernt

Das „Nicknegerle“ ist weg: Nach jahrzehntelangem Streit entfernt die Diözese Rottenburg-Stuttgart eine als rassistisch kritisierte Spendenfigur aus einer Wallfahrtskirche.
STUTTGART. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat die Spendenfigur „Nicknegerle“ aus der Wallfahrtskirche Weggental bei Rottenburg am Neckar entfernen lassen. Nach Angaben der Kirche reagiert sie damit auf anhaltende Debatten über die als diskriminierend empfundene Darstellung.

Die Figur war Teil einer Weihnachtskrippe und zeigte ein dunkelhäutiges Kind, das bei Geldeinwurf nickte.

Laut der Diözese Rottenburg-Stuttgart solle Weihnachten als Botschaft des Friedens wahrgenommen werden. Kontroversen über Kolonialismus oder Darstellungen dürften diese Botschaft nicht überlagern. Die Diskussion um das „Nicknegerle“ reicht Jahrzehnte zurück.

Das „Nicknegerle“ und der Staatschutz

Bereits Mitte der neunziger Jahre war die Figur aus der Krippe der Wallfahrtskirche Weggental entfernt worden, später jedoch wieder aufgestellt worden. Damals wurde sie unter anderem als Symbol für Armut in Afrika oder Brasilien gedeutet. Im Jahr 2008 kam es zu einem weiteren Höhepunkt der Auseinandersetzung, als Unbekannte die Parole „Nicken für Rassismus“ an die Kirchenwand sprühten. Die Polizei schaltete damals sogar den Staatsschutz ein.

Nun hat die Diözese laut SWR entschieden, die Figur dauerhaft nicht mehr einzusetzen. Der Schritt wird vor Ort weiterhin unterschiedlich bewertet. (rr)

