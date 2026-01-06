Anzeige
Koalitionswechsel geplant: Der Pakt gegen die Wähler in Brandenburg

Handschlag auf einen einmaligen Vorgang: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und sein Vize Robert Crumbach (bisher BSW) bilden eine neue, vom Wähler nicht legitimierte Regierung. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
Der Pakt gegen die Wähler in Brandenburg

In Brandenburg wird das Wahlergebnis ausgehebelt. Plötzlich gibt es eine rot-schwarze Mehrheit, weil BSW-Minister Crumbach zur SPD übertritt. Doch dieser Konstellation hatten die Wähler eine deutliche Abfuhr erteilt.

