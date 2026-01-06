Neuer Krach in der Sachsen-Anhalt-AfD

Anzeige

MAGDEBURG. Verspielt die AfD in Sachsen-Anhalt ihre gute Ausgangsposition für die Landtagswahl am 6. September? Am Montag hat es erneut einen aufsehenerregenden Eklat gegeben. Diesmal hat die von Spitzenkandidat Ulrich Siegmund geführte Landtagsfraktion den Abgeordneten Matthias Lieschke ausgeschlossen. Dieser war bis vor kurzem noch Landesschatzmeister der Partei.

Kurz vor Weihnachten hatte der AfD-Landesvorstand bereits ein Ausschlußverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten und früheren Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt eingeleitet. Dem 34jährigen werden dubiose Geschäftspraktiken und der Mißbrauch seines Bundestagsmandats für private Geschäfte mit China vorgeworfen (die JF berichtete).

Jetzt flog Lieschke mit sofortiger Wirkung aus der Sachsen-Anhalt-Fraktion. Von den 21 anwesenden der insgesamt 23 Abgeordneten stimmten 20 für den Ausschluß. Für den Verbleib des Kreisvorsitzenden aus Wittenberg stimmte nur ein einziger Abgeordneter – vermutlich er selbst.

Audiomitschnitt als Ausschlußgrund

Lieschke soll laut einem Bericht der Bild-Zeitung einen Audiomitschnitt von einer Videokonferenz der Kreisvorsitzenden zum geplanten Ausschlußverfahren gegen Schmidt angefertigt haben. Ohne Zustimmung der anderen Teilnehmer kann so etwas strafbar sein.

Die Fraktion teilte anschließend mit, der 55jährige habe die gegen ihn erhobenen „schweren Vorwürfe“ in einer ausführlichen Aussprache nicht entkräften können. Ihm werde „schweres partei- und fraktionsschädigendes Verhalten“ vorgeworfen.

AfD liegt in Sachsen-Anhalt weit vorn

Wie Lieschke mit dem Ausschluß umgeht, ist noch offen. Bisher hat er sich nicht geäußert. Schmidt hatte dagegen nach dem Beschluß des Landesvorstandes, ein Ausschlußverfahren gegen ihn einzuleiten angekündigt, angeblichen Betrug bei Reisekosten-Abrechnungen von Landtagsabgeordneten zu enthüllen. Außerdem wolle er aufdecken, daß AfD-Parlamentarier nahe Verwandte im Landtag beschäftigt hätten.



Dadurch könnte der AfD im Wahljahr eine Schlammschlacht drohen. Akutell steht die Partei laut Insa-Institut bei 40 Prozent – weit vor der CDU (26 Prozent). Im Fall Lieschke kommt ein weiteres Problem hinzu: Dieser kandidiert auf dem absolut sicheren Listenplatz 20 für die Landtagswahl. Er würde also wieder in den Landtag einziehen, sollte die Partei ihn nicht vorher ausschließen. (fh)