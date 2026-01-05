Anzeige
Junge Freiheit
Linker Terror in Berlin: Ein Anschlag mit vielen Wegbereitern

Nach einem linksextremen Anschlag sitzen in Berlin zehntausende Berliner im Dunkeln.
Seit Samstag sitzen zehntausende Berliner im Dunkeln. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
Ein Anschlag mit vielen Wegbereitern

Nach dem Angriff auf die Berliner Stromversorgung darf die Empörung nicht zu kurz springen: Das Problem ist nicht nur der Linksextremismus selbst. Das Problem sind auch jene Politiker, die ihn bis heute immer wieder relativieren. Ein Kommentar.

