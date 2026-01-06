Umfrage-Rekord: AfD so deutlich vor der Union wie nie zuvor

Anzeige

BERLIN. Die AfD hat ihren Vorsprung gegenüber der Union auf den größten bislang gemessenen Abstand ausgebaut. In der aktuellen Umfrage der Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung (GMS) erreicht sie 27 Prozent und liegt damit drei Punkte vor CDU und CSU.

Ein größerer Vorsprung der AfD gegenüber der Union ist bislang in keiner bundesweiten Erhebung eines deutschen Meinungsforschungsinstituts festgestellt worden.

Die unter 1.027 Wahlberechtigten durchgeführte Befragung fällt besonders im Jahresvergleich spannend aus. In der GMS-Umfrage vom 3. Januar 2025 hatte die Union noch 33 Prozent erreicht, die AfD 18 Prozent. Innerhalb eines Jahres gewann die AfD damit neun Prozentpunkte hinzu, während CDU und CSU neun Punkte einbüßten. Der Abstand zwischen beiden Parteien verschob sich in diesem Zeitraum um insgesamt 18 Prozentpunkte zugunsten der AfD.

Sonntagsfrage GMS zur Bundestagswahl • AfD 27 % | CDU/CSU 24 % | SPD 15 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 10 % | BSW 4 % | FDP 3 % | FREIE WÄHLER 2 % | Sonstige 3 %

Auch Insa sieht die AfD vor der Union

Der Befund ist auch deshalb bemerkenswert, weil GMS lange als Institut galt, das die AfD tendenziell niedriger bewertete als andere Umfrageanbieter. Bei den übrigen Parteien zeigten sich zum Jahreswechsel nur begrenzte Veränderungen. Die SPD kam auf 15 Prozent, die Grünen blieben bei zwölf Prozent. Die Linke sank um einen Punkt auf zehn Prozent. Das BSW erreichte vier Prozent, die FDP drei Prozent, die Freien Wähler zwei Prozent. Sonstige Parteien kamen zusammen auf drei Prozent.

Auch in einer aktuellen Insa-Umfrage lag die AfD mit 26 Prozent an erster Stelle (die JF berichtete). CDU und CSU folgten dort mit 25 Prozent. In Erhebungen anderer Institute wie Forschungsgruppe Wahlen, Allensbach oder Infratest dimap liegt die Union hingegen weiterhin vor der AfD oder gleichauf.