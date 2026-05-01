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Schwere Missbrauchsvorwürfe: Mutmaßliche Sexattacken in Fürstenwalde – „Es ist totaler Wahnsinn, was hier abgeht“

Schwere Missbrauchsvorwürfe: Mutmaßliche Sexattacken in Fürstenwalde – „Es ist totaler Wahnsinn, was hier abgeht“

Schwere Missbrauchsvorwürfe: Mutmaßliche Sexattacken in Fürstenwalde – „Es ist totaler Wahnsinn, was hier abgeht“

Der mutmaßliche Missbrauchsfall in Fürstenwalde: Seit Tagen gibt es kein anderes Thema in der 32.000-Seelen-Stadt. (Themenbild/Collage)
Der mutmaßliche Missbrauchsfall in Fürstenwalde: Seit Tagen gibt es kein anderes Thema in der 32.000-Seelen-Stadt. (Themenbild/Collage)
Der mutmaßliche Missbrauchsfall in Fürstenwalde: Seit Tagen gibt es kein anderes Thema in der 32.000-Seelen-Stadt. Fotos: JF
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Mutmaßliche Sexattacken in Fürstenwalde – „Es ist totaler Wahnsinn, was hier abgeht“

Eine migrantische Jugendbande soll zwei Mädchen in Fürstenwalde missbraucht haben – und darf nach kurzer Pause wieder mit ihnen in die Schule. Die Beschuldigten fallen seit langem auf. Die JUNGE FREIHEIT war vor Ort.

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Der mutmaßliche Missbrauchsfall in Fürstenwalde: Seit Tagen gibt es kein anderes Thema in der 32.000-Seelen-Stadt. Fotos: JF
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