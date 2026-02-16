Anzeige
Bundespolizei: Messerangriffe verlagern sich aus Bahnhöfen auf die Straße

Massiver Einsatz der Polizei bei Persohnen Kontrollen am Hamburger Hauptbahnhof 14.11.2025 Beamte in Unform bei der Kontrolle des Bubdesweiten Waffenverbotes am und im Bahnhof Die Kontrollen werden von der Bundespolizei, der Landespolizei, der Sicherheit der Deutschen Bahn und weiteren Beteiligten durchgeführt. Bundespolizei im Einsatz am Hamburger Hauptbahnhof: Messerkriminalität verschiebt sich auf die Straße. Foto: picture alliance / ABBfoto | -
Bundespolizei im Einsatz am Hamburger Hauptbahnhof: Messerkriminalität verschiebt sich auf die Straße. Foto: picture alliance / ABBfoto | –
Messerangriffe verlagern sich aus Bahnhöfen auf die Straße

Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei verschiebt sich die Messerkriminalität. Während die Zahl der Taten mit eingesetztem Messer an Bahnhöfen zurückgeht, steigt sie auf Straßen und an Adressen deutlich. Die Mehrheit der Tatverdächtigen sind Ausländer.

