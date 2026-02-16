Messerangriffe verlagern sich aus Bahnhöfen auf die Straße

Bundespolizei im Einsatz am Hamburger Hauptbahnhof: Messerkriminalität verschiebt sich auf die Straße. Foto: picture alliance / ABBfoto | –

Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei verschiebt sich die Messerkriminalität. Während die Zahl der Taten mit eingesetztem Messer an Bahnhöfen zurückgeht, steigt sie auf Straßen und an Adressen deutlich. Die Mehrheit der Tatverdächtigen sind Ausländer.