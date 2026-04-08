Merz‘ Ansehen ist im freien Fall

Anzeige

BERLIN. Der Unmut über Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unter den Deutschen wächst auf ein Rekordhoch. 78 Prozent sind mittlerweile mit dessen Arbeit unzufrieden, wie das RTL/ntv-Trendbarometer zeigt. Dafür wurden 1.503 Personen im Zeitraum vom 31. März bis 2. April befragt.

Lediglich 20 Prozent sind der Ansicht, dass Merz gute Arbeit leiste. Damit liegt der Wert um drei Prozentpunkte unter dem der vergangenen Woche. Weitet man den Blick, so bedeuten die neuen Werte eine Halbierung der Zustimmung für Merz. Im Juni 2025 waren noch 42 Prozent der Bundesbürger mit seiner Arbeit zufrieden.

Nur rund die Hälfte der Unionsanhänger hält zu Merz

Auch unter den Anhängern von CDU und CSU sinkt das Ansehen von Merz. 57 Prozent stehen hinter ihm, 42 Prozent sind jedoch unzufrieden. Am unbeliebtesten ist der Sauerländer bei AfD-Wählern und Linken (96 Prozent unzufrieden), dann folgen Grünen-Anhänger (87 Prozent) und schließlich die Sozialdemokraten (71 Prozent).

Die Unzufriedenheit mit dem Bundeskanzler schlägt sich auch in der Sonntagsfrage nieder. Während CDU/CSU bei 26 Prozent verharren, legt die AfD um einen Prozentpunkt zu und zieht mit den Unionsparteien gleich. SPD (zwölf Prozent), Grüne (15 Prozent) und Linke (zehn Prozent) treten hingegen auf der Stelle, während sich FDP und BSW in die Bedeutungslosigkeit verabschieden. Laut der Umfrage liegen sie inzwischen bei unter drei Prozent. Damit fallen sie unter die Kategorie „Sonstige“. (ag)