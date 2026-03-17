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Gegen die Migrationswende: Merz agiert mit den Attacken auf Weber als rot-grün-rote Sprechpuppe

Gegen die Migrationswende: Merz agiert mit den Attacken auf Weber als rot-grün-rote Sprechpuppe

Gegen die Migrationswende: Merz agiert mit den Attacken auf Weber als rot-grün-rote Sprechpuppe

Der Bundeskanzler droht dem EVP-Fraktionschef, um es sich nicht mit SPD, Grünen und Linken zu verscherzen.
Der Bundeskanzler droht dem EVP-Fraktionschef, um es sich nicht mit SPD, Grünen und Linken zu verscherzen.
Der Bundeskanzler droht dem EVP-Fraktionschef, um es sich nicht mit SPD, Grünen und Linken zu verscherzen. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
JF-Plus Icon Premium Gegen die Migrationswende
 

Merz agiert mit den Attacken auf Weber als rot-grün-rote Sprechpuppe

Es geht um die „Migrationswende“, die Merz versprochen hat und die laut Merkel nur auf EU- Ebene erzielt werden darf. Weil EVP-Chef Weber sie mit den „falschen Abgeordneten“ umsetzt, will ihn der Kanzler – gefangen hinter der Brandmauer – nun absägen. Ein Kommentar.

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Der Bundeskanzler droht dem EVP-Fraktionschef, um es sich nicht mit SPD, Grünen und Linken zu verscherzen. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
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