Merz agiert mit den Attacken auf Weber als rot-grün-rote Sprechpuppe

Der Bundeskanzler droht dem EVP-Fraktionschef, um es sich nicht mit SPD, Grünen und Linken zu verscherzen. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Es geht um die „Migrationswende“, die Merz versprochen hat und die laut Merkel nur auf EU- Ebene erzielt werden darf. Weil EVP-Chef Weber sie mit den „falschen Abgeordneten“ umsetzt, will ihn der Kanzler – gefangen hinter der Brandmauer – nun absägen. Ein Kommentar.