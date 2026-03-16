Maria suchte in Deutschland Frieden – dann soll Mohamed sie getötet haben

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MANNHEIM. Ein 17jähriger Syrer soll im Käfertaler Wald im Norden von Mannheim seine 19 Jahre alte Ex-Freundin getötet haben. Gegen den Migranten wurde Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Mohamed und Maria etwa ein Jahr lang ein Paar.

Beide besuchten dieselbe Schule. Zuletzt wollte sich die junge Frau von dem Jugendlichen trennen. Nach Angaben der Mutter des Opfers kam es zuvor mehrfach zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Mutter durfte ihre Maria seit der Tat nicht sehen

Die 19jährige habe den 17jährigen wegen Körperverletzung anzeigen wollen und dafür bereits einen Termin bei der Polizei vereinbart. Zu diesem Termin kam es jedoch nicht mehr. Nach Informationen der Zeitung Bild soll der Jugendliche seine Ex-Freundin im Wald zunächst geschlagen und anschließend mit einem Ast getötet haben.

Die Familie der Getöteten war vor drei Jahren aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Die Mutter suchte später im Wald die Stelle auf, an der ihre Tochter getötet wurde, und legte dort Blumen nieder. „Man hat mich meine Tochter bisher nicht sehen lassen. Ich möchte mich von ihr verabschieden“, sagte sie der Zeitung. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. (rr)