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JF-Exklusiv: Was den Steuerzahler Merkels Frisur bis heute kostet

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Altkanzlerin Angela Merkel (CDU): Gönnt sich tausende Euro jährlich für Friseure und Visagisten auf Staatskosten. (Themenbild)
Altkanzlerin Angela Merkel (CDU): Gönnt sich tausende Euro jährlich für Friseure und Visagisten auf Staatskosten. (Themenbild)
Altkanzlerin Angela Merkel (CDU): Gönnt sich tausende Euro jährlich für Friseure und Visagisten auf Staatskosten. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
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Was den Steuerzahler Merkels Frisur bis heute kostet

Nicht mehr im Amt und trotzdem üppig subventioniert: Die Bundesregierung gibt die hohen Kosten für die Büros der Altkanzler Angela Merkel und Olaf Scholz bekannt. Der AfD-Bundestagsvize Stephan Brandner kritisiert die Ausgaben.

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Altkanzlerin Angela Merkel (CDU): Gönnt sich tausende Euro jährlich für Friseure und Visagisten auf Staatskosten. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
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