Kommunalwahl Hessen: Spektakuläre AfD-Gewinne

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WIESBADEN. Der AfD-Landesvorsitzende Robert Lambrou sieht die bisherigen Ergebnisse seiner Partei bei der Kommunalwahl in Hessen als großen Erfolg. Man werde das landesweite Ergebnis nach den aktuellen Zahlen wohl verdoppeln, sagte der 58jährige. 2021 hatte die Partei 6,9 Prozent erreicht. Lambrou: „Die Strategie der anderen Parteien, die AfD auszugrenzen, verfängt immer weniger.“ Man sei kommunal nun sehr gut verankert.

Ein landesweites Endergebnis lag am Montagmorgen noch nicht vor. Tatsächlich aber zeigen die bisher vorliegenden Trendergebnisse (Resultate, bei denen die Wähler eine Liste und nicht einzelne Kandidaten angekreuzt haben) teils spektakuläre AfD-Gewinne – vor allem in den Landkreisen.

So legte die AfD im Vogelsbergkreis um 13,8 Punkte von 8,2 auf 22,0 Prozent zu. Sie überflügelte damit die SPD (20,0 Prozent/minus 4,7 Punkte) und kam hinter der CDU (32,2/minus 1,1) auf Platz zwei. Im Landkreis Fulda ging es von 10,0 auf 21,9 Prozent nach oben auf Platz zwei. Hier führt weiter die CDU mit 42,8 Prozent.

AfD-Plus von 14,2 Punkten auf Kreisebene

Um sogar 14,2 Punkte kletterte die Partei im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die AfD erzielte hier 21,2 Prozent (2021: 7,0 Prozent) und distanzierte die SPD (20,9 Prozent/minus 4,6 Punkte). Vorn bleibt die CDU (29,7 Prozent).

Im Odenwaldkreis gewann die Partei 13,4 Punkte und erreichte 19,8 Prozent nach 6,4 Prozent vor fünf Jahren. Vorn liegt die SPD mit 25,4 Prozent – trotz Verlusten von 8,1 Punkten. Im Werra-Meißner-Kreis verbesserte sich die AfD von 5,2 auf 17,6 Prozent. Im Lahn-Dill-Kreis legte sie um 11,0 Punkte auf 20,0 Prozent zu und liegt gleich auf mit der SPD. Die CDU bleibt mit 30,9 Prozent vorn.

Im Kreis Limburg-Weilburg legte die AfD von 7,2 auf 19,6 Prozent (+12,4 Punkte) zu und erreichte hinter der CDU (36,7) und vor der SPD (18,6) den zweiten Rang.

Dreimal Platz eins

In drei Gemeinden holte die AfD nach den bisherigen Auszählungen sogar den ersten Platz: In Biebesheim am Rhein im Kreis Groß-Gerau erzielte sie 27,5 Prozent, in Erlensee im Main-Kinzig-Kreis waren es 25,9 Prozent und in der Stadt Büdingen im Wetteraukreis 25,4 Prozent.

In den Großstädten fuhr die AfD ebenfalls Gewinne ein, aber meist handelte es sich hier „nur“ um Verdopplungen ihrer Ergebnisse von 2021. In der Landeshauptstadt Wiesbaden kam sie mit 12,7 Prozent (plus 6,2 Punkte) auf Platz vier, hinter CDU (26,3 Prozent), SPD (22,2) und Grünen (15,3). Hinter ihr landeten die Linke (7,8) und die FDP (5,0 Prozent).

4,6 Punkte auf 9,1 Prozent legte sie in Frankfurt am Main zu. Hier wurde die CDU mit ebensolchen Zugewinnen stärkste Kraft (26,5 Prozent), vor den Grünen (21,0) und der SPD (16,7), die beide jeweils Stimmen verloren. Die Linke legte leicht zu auf 8,9 Prozent.



In Kassel konnte die AfD ihr Ergebnis von 5,6 auf 12,1 Prozent mehr als verdoppeln. Trotz starker Verluste (- 6,3 Punkte) bleiben die Grünen mit 22,4 Prozent vorn – vor CDU (21,7) und SPD (19,8). In Darmstadt verbesserte sich die AfD von 4,6 auf 9,8 Prozent. Trotz Verlusten von knapp fünf Punkten bleiben die Grünen (22,7 Prozent) vor CDU (16,0) und SPD (15,7) vorn. Die Linke kommt auf 9,9 Prozent.

Debakel in der Stadt, Triumph im Landkreis Offenbach

Ein Fiasko erlebte die AfD dagegen in der Stadt Offenbach. Hier verlor sie um 3,8 Punkte auf nur noch 3,5 Prozent. Stärkste Kraft ist die SPD mit 33,3 Prozent vor der CDU (19,7), der Linken (14,5) und den Grünen (13,6). Im Landkreis Offenbach zeigt sich dagegen ein komplett anderes Bild. Hier legte die AfD von 7,2 Prozent um 12,4 Punkte auf 19,6 Prozent zu und wurde hinter der CDU (36,7 Prozent) zweitstärkste Kraft. (fh)