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Nach Umfrage-Debakel: Jetzt wächst der Unmut in der Sachsen-Anhalt-CDU über Sven Schulze

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In seiner eigenen Partei nicht unumstritten: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU).
In seiner eigenen Partei nicht unumstritten: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU).
In seiner eigenen Partei nicht unumstritten: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
JF-Plus Icon Premium Nach Umfrage-Debakel
 

Jetzt wächst der Unmut in der Sachsen-Anhalt-CDU über Sven Schulze

Die CDU Sachsen-Anhalt ist genervt von Ministerpräsident Schulze. Dessen Strategie, Merz zum Sündenbock für die Umfragewerte zu machen, sei kontraproduktiv. Der JF sagt ein Abgeordneter, Kanzler-Kritik dürfe „nicht zu unserem Kerngeschäft“ werden.

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In seiner eigenen Partei nicht unumstritten: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
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