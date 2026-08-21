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Verzweifelte ZDF-Wahlkampf-Reportage: Mit Promis und kruden NS-Vergleichen gegen die AfD

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Auch der Kabarettist Dieter Hallervorden wird wieder gegen die AfD herangezogen.
Auch der Kabarettist Dieter Hallervorden wird wieder gegen die AfD herangezogen.
Auch der Kabarettist Dieter Hallervorden wird wieder gegen die AfD herangezogen. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
JF-Plus Icon Premium Verzweifelte ZDF-Wahlkampf-Reportage
 

Mit Promis und kruden NS-Vergleichen gegen die AfD

Wenn nichts mehr geht, geht immer noch der Nazi-Vergleich. Anders weiß man sich beim ZDF-Format „Aspekte“ gegen die AfD nicht zu helfen. So gerät eine Reise durch den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt zum peinlichen ÖRR-Offenbarungseid.

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Auch der Kabarettist Dieter Hallervorden wird wieder gegen die AfD herangezogen. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
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