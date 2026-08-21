Mit Promis und kruden NS-Vergleichen gegen die AfD

Auch der Kabarettist Dieter Hallervorden wird wieder gegen die AfD herangezogen. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot

Wenn nichts mehr geht, geht immer noch der Nazi-Vergleich. Anders weiß man sich beim ZDF-Format „Aspekte“ gegen die AfD nicht zu helfen. So gerät eine Reise durch den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt zum peinlichen ÖRR-Offenbarungseid.