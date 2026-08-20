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Wirtschaftspolitik: Klingbeil lockt Start-ups mit Steuervorteilen

Wirtschaftspolitik: Klingbeil lockt Start-ups mit Steuervorteilen

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Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Start-ups mit Steuererleichterungen helfen.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Start-ups mit Steuererleichterungen helfen.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Start-ups mit Steuererleichterungen helfen. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler
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Klingbeil lockt Start-ups mit Steuervorteilen

Start-ups und Gründer kämpfen in Deutschland mit Kapitalmangel, Bürokratie und hohen Kosten. Nun verspricht Bundesfinanzminister Klingbeil steuerliche Verbesserungen. Ob das für eine ausschlaggebende Entlastung der Unternehmen reicht?

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Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Start-ups mit Steuererleichterungen helfen. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler
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